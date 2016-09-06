NBA》陶晶瑩要求重打 柯瑞尷尬「5秒復活」絕殺

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〔體育中心／綜合報導〕NBA球星「咖哩小子」柯瑞旋風訪台，今天於台北展開球迷見面會，還和小球員進行比賽，比賽最後5秒，柯瑞投籃遭菲籍小球員蓋火鍋，終止末段進攻，不料場邊大咖觀眾陶晶瑩要求「回溯」，重新進行比賽最後5秒，無奈的柯瑞也在觀眾鼓譟下時空倒回，以絕殺三分球畫下句點。

比賽結束時陶晶瑩要求「再來一次」。（截自直播影片）

比賽結束倒數5秒，柯瑞持球過半場，試圖以大號3分球進攻，卻被蓋火鍋結束比賽，正當主持人準備公布MVP之際，一旁觀賽的陶晶瑩有話要說，「觀眾要不要要求慢動作再來一次？」主持人也為圓場，鼓譟全場觀眾將比賽最後5秒「再來一次」，柯瑞聽到這個建議，第一時間雙手一攤，尊重觀眾的決定，將比賽回溯，成功上演絕殺。

比賽仍判「蓋鍋隊」獲勝，但要求「再來一次」的陶晶瑩，臉書也遭網友灌爆，有網友直言，第一次聽到這種要求，「一點也不尊重場上任何一個球員，包括柯瑞本人」，「乾脆說總冠軍第七戰重來好不好？」、「喊什麼重來五秒？」、「很不妥的行為」。