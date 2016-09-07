NBA》「倒帶5秒」被罵翻 陶晶瑩再度貼文

柯瑞對陶晶瑩的要求露出疑惑的表情。（截自直播影片）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞昨晚在新莊體育館與球迷進行對抗賽，比賽最後5秒遭小球迷蓋火鍋，錯失三分球絕殺機會，女藝人陶晶瑩因要求柯瑞「倒帶5秒」再打一次遭網友砲轟，她昨天雖然已向球迷解釋，但在今天仍上臉書Po文，感謝球迷們的批評與指教。

陶晶瑩先前表示，當時只是想多看他表演，真心感到抱歉，已與主持人唐志中和主辦單位確認過，柯瑞並無任何不舒服，雙方都認為是個皆大歡喜的結局。

稍早陶晶瑩再度發文，「一切都是最好的安排。這一切始於瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，卻因為不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控；如此一來，我將受到更多專業球迷的教導和提點，結識更多籃球專業人士，用更正確的方法去支持Curry,謝謝大家的批評指教，謝謝這最好的安排！」

陶晶瑩再度貼文感謝球迷批評指教。（取自陶晶瑩臉書）

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