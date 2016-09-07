NBA》陶晶瑩要求「倒帶5秒」 柯瑞被外媒誤會...

柯瑞（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊當家球星柯瑞旋風訪台，昨天在新莊體育館與球迷相見歡，還進行趣味對抗，比賽最後5秒鐘柯瑞嘗試三分絕殺遭菲律賓17歲小將Gian Mamuyac蓋火鍋，讓坐在觀眾席的「陶子姐」陶晶瑩起身，帶動球迷要求柯瑞回到5秒前再投一次。

外媒對柯瑞昨天的「重來5秒」感到相當好奇，《SB Nation》報導，「菲律賓小將Gian Mamuyac蓋了柯瑞火鍋後，柯瑞要求重新來過，他才能絕殺對手，而第2次Gian Mamuyac也放鬆了防守。」

《CBS》也報導，「就在菲律賓年輕人Gian Mamuyac蓋火鍋後，柯瑞希望能再打一次最後5秒鐘，最後他用絕殺完成他的心願。」

陶晶瑩遭網友砲轟。（資料照）

而最先要求柯瑞再打一次的陶晶瑩，昨晚臉書遭網友灌爆，球迷向她開砲「第一次聽到這種要求」、「一點也不尊重場上的任何一個球員，包括柯瑞本人」、「乾脆說總冠軍第七戰重來好不好？」、「喊什麼重來五秒？」

不過陶晶瑩則回應，當時只是想多看他表演，對此感到抱歉，且已向大會徵詢過，認為這是皆大歡喜的結局，柯瑞也很開心，並無任何不舒服。

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