NBA》要求柯瑞「倒帶5秒」 陶晶瑩紅到國外

陶晶瑩上場要求柯瑞重打最後5秒，被外媒報導。（截自直播影片）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊球星柯瑞昨在新莊體育館與球迷比賽，最後5秒鐘柯瑞絕殺未果，遭菲律賓17歲小將Gian Mamuyac蓋火鍋，藝人陶晶瑩要求重來，最後柯瑞投進三分球，但這段過程也登上國際版面。

菲律賓媒體《ABS-CBN》記者TJ Manotoc最先在推特上寫道，「柯瑞被Gian Mamuyac蓋火鍋後，主動要求重打最後5秒鐘」，隨後TJ Manotoc刪除該則推特，並解釋，「抱歉我寫錯了，柯瑞沒有要求重打，是台灣藝人陶晶瑩所要求的，但還是相當精彩。」

菲律賓記者TJ Manotoc的推特。

菲律賓記者TJ Manotoc的推特。

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