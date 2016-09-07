NBA》要求柯瑞「倒帶5秒」 陶晶瑩紅到國外
2016/09/07 09:03
陶晶瑩上場要求柯瑞重打最後5秒，被外媒報導。（截自直播影片）
〔體育中心／綜合報導〕勇士隊球星柯瑞昨在新莊體育館與球迷比賽，最後5秒鐘柯瑞絕殺未果，遭菲律賓17歲小將Gian Mamuyac蓋火鍋，藝人陶晶瑩要求重來，最後柯瑞投進三分球，但這段過程也登上國際版面。
菲律賓媒體《ABS-CBN》記者TJ Manotoc最先在推特上寫道，「柯瑞被Gian Mamuyac蓋火鍋後，主動要求重打最後5秒鐘」，隨後TJ Manotoc刪除該則推特，並解釋，「抱歉我寫錯了，柯瑞沒有要求重打，是台灣藝人陶晶瑩所要求的，但還是相當精彩。」
菲律賓記者TJ Manotoc的推特。
菲律賓記者TJ Manotoc的推特。
看完這篇你一定要看：
【難忘的亞洲行 柯瑞感謝台灣球迷】
【陶晶瑩要求「倒帶5秒」 柯瑞被外媒誤會...】
【要柯瑞重打遭砲轟 陶晶瑩回應了...】
【陶晶瑩要求重打 柯瑞尷尬「5秒復活」絕殺】
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