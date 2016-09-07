NBA》難忘的亞洲行 柯瑞感謝台灣球迷

柯瑞在IG上貼文感謝台灣。（取自柯瑞IG）

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞旋風訪台，昨在台北召開盛大的球迷會，與亞洲籃球潛力新秀對抗，他在返回美國前於Instagram上貼文，回顧這次的亞洲行，特別向球迷致謝。

柯瑞此行造訪中國瀋陽、廣州、香港與台灣的台北，他特地用中文向球迷說聲「謝謝」，表示球迷的熱情與瘋狂遠超乎他的想像，感謝Under Armour幫他傳遞對籃球的熱情至全世界。

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