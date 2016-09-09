NBA》手術後首次打球 鵜鶘戴維斯趁養傷成功增重
2016/09/09 14:03
戴維斯。（中）
〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊球星戴維斯（Anthony Davis）已獲醫師准許重回籃球場。本週他也參加自膝蓋手術後的首場訓練賽。此外，戴維斯今夏成功增重，下季在禁區能夠增加對抗能力值得觀察。
戴維斯因接受左膝手術而宣告球季報銷，至今已過5個多月。養傷期間他成功增重，如今他的體重達250磅（113.5公斤），比2012-13年新人球季還重30磅（13.6公斤）。
23歲的戴維斯上季出賽61場，寫下生涯單季出賽數新低。在這61場比賽裡，他平均出賽35.5分鐘，得到24.3分、10.3籃板，並送出2次火鍋，投籃命中率為49.3%。
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