中秋連假不休息 亞青曲棍球國手備戰

亞青曲棍球國手們，連中秋假期也不休息，在南投縣竹山高中集訓備戰。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕2016亞洲青年U18曲棍球男子錦標賽，將於9月20日至10月1日期間在孟加拉點燃戰火，我國亞青曲棍球國手，目前正在南投縣國立竹山高中備戰集訓，連中秋節4天連假也照樣不休息，期許成績至少要超越上屆的第6名，進而朝冠軍目標挺進。

亞青曲棍球國手們，連中秋假期也不休息，在南投縣竹山高中集訓備戰。（記者謝介裕攝）

此次賽事包括台灣在內，總共有8個國家參賽，我國代表隊係由竹山高中、彰化藝術高中、台中中港高中與桃園永平商工等4校、18名選手組成的。

由於竹山高中擁有國際級標準曲棍球場，並提供選手們食宿，更讓選手們無後顧之憂，在吳志朋等教練帶領下，進行傳球、射門等各項技巧，以及肌耐力等種種訓練，雖然連中秋節也須按表操課，但選手們也無怨無悔，且個個展現無比的鬥志，預計20日出發。

中華民國曲棍球協會副理事長蔡宜助指出，竹山地區堪稱是南投縣培訓曲棍球運動的搖籃，從國小、國中到高中都有曲棍球校隊，尤其，今年5月間竹山國中男子曲棍球隊，在美國曲棍球分齡公開賽之「U16歲組」奪冠，顯見「曲棍球3級培訓計畫」，已具初步成果，因此希望選手們在亞青盃賽事中也有更好的成績表現，為自己也為學校、國家爭光。