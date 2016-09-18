高爾夫》盧曉晴延長加賽贏得東海女子菁英賽冠軍！

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將盧曉晴今天在日本LPGA巡迴賽滿心服飾東海女子菁英賽，經歷延長加賽力退南韓全美貞，贏得冠軍。

盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）

盧曉晴在最後1回合打出70桿，以3回合總計198桿，低於標準桿18桿，和全美貞並列第1。兩人進入延長加賽決勝，盧曉晴打下博蒂封后。

這是盧曉晴繼今年3月在日本LPGA開幕戰大金蘭花盃之後，拿到的第2勝，累計她在日本已獲得11座冠軍。

南韓金荷娜以總計203桿獲得第3名，台灣女將姚宣榆則以204桿和日本選手成田美壽壽、比嘉真美子和鈴木愛並列第4。這是她今年在比賽中第3次並列第4名。