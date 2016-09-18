中職》「大王障礙」出爐 陳金鋒送王柏融愛的抱抱（影音）

王柏融向陳金鋒致敬。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園球場陳金鋒引退儀式之戰，3局下猿隊強打少年「大王」王柏融轟出左外野兩分砲，本季個人第22轟出爐，同時也是第177支安打，正式超越前興農牛洋砲威納斯單季176安紀錄，寫下中職史上單季個人敲出最多支安打的新紀錄。

1局下王柏融首打席獲保送，3局下第2打席他可就不客氣了，從對方先發洋投藍斯佛手中轟出左外野兩分砲，本季個人第177安出爐，打擊率升至0.424，王柏融回本壘時與下一棒準備上場打擊的陳金鋒互相擁抱，場面感人。

王柏融向陳金鋒致敬。（記者林正堃攝）