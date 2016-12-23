中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
2016/12/23 14:04
美籍總教練史耐德。（取自網路）
〔記者徐正揚／台北報導〕為強化球隊戰力，打造美式球風，中信兄弟球團今日宣布，將聘請具有美國大聯盟背景的美籍總教練史耐德（Cory Snyder）擔任中信兄弟總教練。
史耐德2014年至2015年曾擔任美國西雅圖水手隊3A打擊教練，今年擔任墨西哥聯盟球隊Pericos de Puebla總教練兼打擊教練，帶領球隊勇奪墨西哥聯盟總冠軍，球隊上壘率及長打率皆位居聯盟第2、打擊率則為聯盟第3。
中信兄弟球團董事長陳信揚日前飛往美國，親自面試多位具備大、小聯盟經歷的優秀教練，最後決定聘請史耐德。明年是中信接手球隊的第4年，球隊面臨重要的轉型期，因應當今世界棒球偏向美式風格，球團將借重他與多位外籍教練的執教經驗，期望帶領球隊於明年球季以全新球風挑戰總冠軍。
史耐德預計明年元月中旬抵台，並主持元月18日的春訓，球團後續將再聘請1至2位外籍投手教練，預計元月中旬抵台加入教練團。
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