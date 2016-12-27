NBA》兄弟情！林書豪倒地後沃克這樣做（影音）
2016/12/27 11:52
〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天首度與前東家黃蜂對決，上半場飆出全隊最高的15分、2助攻、2抄截，與黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）的13分、2助攻互別苗頭，雖然2人今天是以對手身份同場競技，但好感情仍被鏡頭一覽無遺。
第2節林書豪在一次切入時被好朋友沃克犯規，當下重心倒地，沃克見狀趕緊將林書豪拉起，2人互相示意打氣，充分展現好交情。
林書豪在賽受訪時談到，上賽季在黃蜂讓他重新找回打球的快樂，全隊的氣氛相當好，雖然在季後賽首輪止步，但仍是他籃球生涯最值得回味的一段過程。
沃克將林書豪拉起。（取自轉播畫面）
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