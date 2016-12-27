NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂

林書豪（USA Today Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網今在主場迎戰黃蜂，也是林書豪本季首度面對前東家，他繳出17分、4助攻與2抄截，但因左大腿不適，再度提前退場，隊友替他完成贏球任務，靠著老將佛伊的絕殺三分彈，以120：118逆轉勝，終結5連敗。

籃網首節31分進帳，進攻仍保有水準，但他們本季場均失分114.7分，為聯盟最差，遭黃蜂拚命往痛處打，單節狂丟40分，也陷入落後頹勢。次節，籃網防守步上正軌，與黃蜂戰成23：23平手，半場打完黃蜂以63：54領先，林書豪上半場9投6中，包括2顆三分球，攻下全隊最高15分。

林書豪跳投（美聯社）

易籃後，黃蜂雖先打出一波5：0，但作為主控的林書豪隨即要犯成功，還穿針引線漂亮助攻給B.羅培茲灌籃得手，率隊回敬12：0，但豪小子也因上籃扭傷腳踝，即便仍在場上苦撐，隨後在7分47秒疑似因左大腿不適，於球隊狀況正好之際，提前離開戰場，籃網雖一度取得69：68領先，仍無法將優勢擴大，前三節戰完，籃網仍以83：88落後。

B.羅培茲末節連下10分，吉爾派翠克挹注7分，兩人皆欲替林書豪爭口氣，聯手率隊反超黃蜂，黃蜂C.澤勒於2.3秒的補籃，但籃網33歲老將佛伊，全場僅砍進致勝三分彈，照樣絕殺黃蜂，終結連敗。

林書豪持球（USA Today Sports）

林書豪豪上陣約22分鐘，出手11次命中6球，包含2顆三分球，攻下17分、4助攻與2抄截；第四節顯神威的B.羅培茲繳出21分；吉爾派翠克飆進4記三分，有23分進帳；被降為替補的波丹諾維奇，似乎較擅長扮演第二陣容的攻堅手，他砍進3顆三分彈，攻下23分

黃蜂的得分王沃克此役僅攻下15分；巴頓則有24分進帳；板凳出發的蘭姆挹注17分； C.澤勒繳出15分與9籃板。

林書豪防守沃克。（USA Today Sports）