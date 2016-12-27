羽球》世界球后在高雄 日本青少年隊慕名而來

日本青少年羽球代表團到高雄與國昌、英明國中羽球隊交流。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕世界羽球女子單打冠軍戴資穎是土生土長的高雄人，也曾勇奪日本超級系列賽冠軍，在日本羽球界享有盛名，加上高雄與日本八王子市互為友好交流城市，羽球成為強化雙方友誼的重要媒介，今、明2天在國昌國中進行交流比賽。

日本16名青少年羽球代表團，由八王子市教育委員會生涯學習運動部長小柳悟率領，到高雄與國昌國中及英明國中羽球隊交流，由教育局專門委員游淑惠及國昌校長王東進等人代表高雄歡迎。

高雄市2006年與日本東京都八王子市締結友好交流城市後，官方與民間往來頻繁密切，每年的八王子祭、高雄燈會、高雄國際馬拉松賽、兒童聯合畫展等活動，雙方都派出代表團參與。

王東進（左）歡迎日本羽球隊。（記者洪定宏攝）

游淑惠（左）致贈禮物給日方代表。（記者洪定宏攝）