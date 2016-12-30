MLB》洋基重返光榮？美媒：田中將大先破建仔紀錄

田中將大是洋基能否重返榮耀的關鍵。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季補強查普曼（Aroldis Chapman）與哈勒戴（Matt Holliday），希望新球季拚出2012年來首次單季90勝，但卻面臨補強王牌塞爾（Chris Sale）的紅襪的強烈挑戰，ESPN表示如果洋基要重返榮耀，球員們勢必得繳出突破性的成績。

根據ESPN專欄作家邵恩菲德（David Schoenfield）指出，首先是超級新人桑契斯（Gary Sanchez）明年以打擊率0.299、45轟奪下年度MVP。此外，在守備上也繳出45%阻殺率。

第二個關鍵人物就是田中將大，邵恩菲德寫道，「田中本季先發31場繳出防禦率3.07的成績，明年則以21勝5敗、防禦率2.64獲得賽揚獎。」當然這只是作家假設洋基隊的最好狀況，但假如成真，田中將會打破王建民在2006-7年單季19勝的亞洲紀錄。

其他洋基重返榮耀的關鍵：

●皮奈達（Michael Pineda）完成18勝7敗、防禦率3.22的球季

●沙巴西亞（CC Sabathia）比2016年更進步，投出防禦率3.47的球季

●塞維里諾（Luis Severino）、畢坦西斯（Dellin betances）、查普曼分別鎖住7、8、9局

●哈勒戴繳出22轟、上壘率0.375成為自由市場最棒的簽約之一

●柏德（Greg Bird）轟出25發全壘打，外帶上壘率0.350大幅升級提謝拉（Mark Teixeira）退休空下的一壘

●卡斯楚（Starlin Castro）與葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）再次合計繳出41轟，但有比本季更好的上壘率0.330