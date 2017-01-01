中職》新自由球員制度今上路 恰恰轉隊費折半825萬還是最高

彭政閔今起轉隊費折半825萬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職去年6月、11月修改自由球員（FA）制度部分條文，將於今年季中正式上路，仍依循舊制、季末行使FA權利的「恰恰」彭政閔、王勝偉則從元旦起轉隊費減半，但恰恰825萬仍是史上最高。

彭政閔2010年球季首次行使FA，最後和兄弟象簽一紙「5+5」－5年球員約和5年教練約，今年他二度行使，不僅是中職首位提出2次FA的球員，若月薪55萬的他成功轉隊，825萬還是超越林智勝去年的645萬，史上最高。

中職在去年6月和11月修改自由球員制度部分條文，除了維持年資滿9年取得FA資格，還加了大學就讀滿4年以上者，年資滿8年就可取得。另外新增了自由球員名單於總冠軍賽結束後3日公告，符合的選手須在公告起7天內書面向球團行使，不包含例假日。今年季末將具有資格的富邦悍將林益全，以及Lamigo桃猿球星詹智堯、林智平、鍾承祐可望成為首波得利者。

至於旅外資格，中職年資滿3年的球員即可申請，去年6月則增訂對於行使旅外權利的選手，外國球團不受轉隊費限制，但仍需要原球團同意，由原球團和外國球團直接接觸。

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