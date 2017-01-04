NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（下）

哈登改打控衛，本季表現驚人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季從鵜鶘「一眉」戴維斯（Anthony Davis）在開幕首戰拿下50分、16籃板的驚人數據後，即為2016-17的瘋狂球季拉開序幕，根據官方統計，球季至今走了三分之一，已有8位球員拿下至少50分的數據。

5、2016年12月21日 國王隊 卡森斯（DeMarcus Cousins）

卡森斯繳出生涯次高55分。（美聯社）

「表弟」此役在主場大發神威，全場28投17中、包括8投5中的三分球，終場砍下55分，成為繼國王傳奇名將韋伯（Chris Webber）後，隊史首位2度破50分大關的球員。

本季場均：29分、10.2籃板、3.7助攻、1.4抄截、1.4火鍋

6、2016年12月31日 塞爾提克隊 湯瑪斯（Isaiah Thomas）

湯瑪斯攻下生涯新高的52分。（今日美國）

身高僅有175分、湯瑪斯是聯盟最矮的球員之一，但得分能力不與身高成正比，湯瑪斯在歲末面對熱火的比賽，全場獨拿52分，末節更灌進29分，刷新「大鳥」博德（Larry Bird）保有的第四節得分紀錄，成為綠衫軍隊史第7位單場攻下50分的球員。

本季場均：27.7分、2.5分、6.1助攻

7、2017年1月1日 火箭隊 哈登（James Harden）

哈登。（今日美國）





「大鬍子」哈登本季改打控衛，新教頭丹東尼（Mike D'Antoni）執教有方，哈登的成長呈現在數據上，本季與昔日雷霆三少的魏斯布魯克互別苗頭，大鬍子在對上尼克的比賽中，締造53分、16籃板、17助攻的不可思議大三元，成為NBA歷史上，唯一一位達標50分、15籃板、15助攻以上的球員。

另外，此項數據對哈登意義重大，包括9記三分球、53分、17助攻全部是生涯新紀錄。

本季場均：28.4分、8.2籃板、11.9助攻、1.4抄截

8、2017年1月3日 公牛隊 巴特勒（Jimmy Butler）

巴特勒昨天轟下52分，為本季第8人。（法新社）

巴特勒昨日對決黃蜂，轟下生涯次高的52分，外帶12籃板、6助攻、3抄截，上一次在自家主場能轟下50分以上的球員正是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），喬神在1997年1月21日面對尼克的比賽裡，繳出51分、4籃板、4助攻，巴特勒今天的神勇表現，是睽違20年的驚人演出。

本季場均：25.3分、6.8籃板、4.4助攻、1.7抄截



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