NBA》上次射後不理 今楊恩飆進三分大秀「空幹」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「小老大」楊恩（Nick Young）作風直率、個性幽默，這樣的真性情也反映在比賽上，令他多次入選《俠客烏龍球》。昔日楊恩曾投完三分球「射後不理」、擺出囂張姿勢慶祝，結果球硬生生彈出，本季楊恩找回準心，但場上依舊搞怪，自信滿滿的出手後，竟在三分線上扭腰擺臀「空幹」，這段影片立刻就在網路上瘋傳，引發討論。

楊恩已連續3場比賽飆進5記三分球以上，本季表現回春，場均可攻下14.6分、2.3籃板，包括每場平均3記的三分球。