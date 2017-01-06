中職》富邦還沒談好的洋投 不是羅力
2017/01/06 16:29
羅力。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將領隊蔡承儒日前表示，上季3位洋投已經談好2位，這2天網路傳出，羅力獲得日本或韓國職棒球團邀約，但知情人士透露，談不下來的那位不是羅力。
據了解，羅力上季與義大犀牛簽下月薪約2.5萬美元的1年保證約，季後透過經紀人向富邦要求月薪約3萬美元的複數年合約，但富邦傾向維持1年1簽，雙方還在協商。
羅力連續2年包辦中職年度勝投、防禦率雙冠王，但2014年加盟韓職KT巫師表現不佳，再回韓職機率不大。
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