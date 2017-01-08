馬拉松》寧波馬拉松 台灣包辦冠亞軍

台北寧波交流基金會董事長徐正冠（左二）頒發獎金給冠軍選手柯世傑（右二）。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣長跑好手柯世傑和蘇志濱於第二屆寧波馬拉松擊敗眾多地主好手，包辦華人組金、銀牌，今台北寧波交流基金會特別舉辦慶功，董事長徐正冠親自出席頒發1.2萬人民幣（約5.6萬台幣）獎金給柯世傑，徐董事長表示，「我們的理念是跑出健康、跑出愛，希望帶頭鼓勵更多選手一起跑出戶外。」

台北寧波交流協會積極推動馬拉松賽事，其中未來之星張偉紹和朱盈穎也分別獲得華人組男子第六名和女子第四名。

40歲的柯世傑和蘇志濱皆畢業於台南長榮高中，曾是田徑隊的好手，多年的革命情感讓兩人攜手征戰國內外大小賽事，本屆寧波馬柯世傑以2小時40秒53奪冠，但其實過程中摯友蘇志濱多次於寒冷的逆風中幫柯世傑開路，蘇志濱表示，「我們都會互相扶持，看誰狀況好就讓誰衝刺，主要是台灣能拿下好成績。」

柯世傑和蘇志濱兩人高中畢業後就放棄選手生涯、投入工作，但仍無法割捨對運動的熱情，柯世傑說，「七年前才重拾運動的快樂，當時只是想要減肥，但越跑越有心得；這個年紀跑步不再只著重於競技，而是跟自己競賽，身體也變得更健康。」

現在任職於台南機場消防局的蘇志濱利用假日增強體能，每個禮拜至少跑120公里，他強調，「能贏過黑人比拿獎金還開心，跑步不在乎名次，而是享受人生，才會有動力一直跑下去。」

張偉紹現在就讀於輔仁大學，曾拿下104年全大運第六名，經歷一年的低潮，張偉紹從「心」出發，他說，「去年一直無法完成教練給的菜單，信心出現動搖，加上身體疲勞，成績直直落。」

現在張偉紹懂得如何享受長跑的孤獨，他將目標放在今年的台北世大運，未來也希望能代表台灣參加亞奧運。

朱盈穎大學就讀醒吾科技大學，學生時期很討厭跑步，也非體育班出身，兩年前下班後嘗試慢跑就一試成主顧，愛上跑步的樂趣，兩年的時間突飛猛進，這次爆冷拿下第四名，他說，「因為沒有接受專業的訓練，跑得比別人更多，但可能因此身體過於疲勞，寧波馬沒有跑出最佳成績。」

台北寧波交流協會積極推動馬拉松賽事，今舉辦慶功宴，現場頒發獎金給得獎選手。（記者廖聿偉攝）

台北寧波交流協會積極推動馬拉松賽事，今舉辦慶功宴，現場頒發獎金給得獎選手。（記者廖聿偉攝）

張偉紹、蘇志濱、柯世傑、朱盈穎（由左至右）在寧波馬表現優異，拿下名次。（記者廖聿偉攝）