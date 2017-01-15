路跑》女團三缺一 游雅君、陳宇璿金門馬拉松半馬金包銀

游雅君（右）、陳宇璿包辦女子組金、銀牌。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／金門報導〕金門馬拉松競賽組全馬、半馬組今天早上鳴槍起跑，女子組半馬冠軍游雅君締造三連霸，好姊妹陳宇璿則收下銀牌，銅牌是李瑋微。

游雅君、陳宇璿與謝千鶴三名台灣長跑名將私交甚篤，三人自成女子路跑天團「S.H.E.」，但因全台賽事多，常常「三缺一」，今天謝千鶴缺席，下個月日本香川丸龜半程馬拉松，則將是游雅君缺陣，三人上次合體是台北馬拉松賽後相約餐聚。

游雅君完成三連霸，近期目標志在達標台北世大運，她將到大阪參加半馬賽事，力拼達標，今天跑出80分28秒，她表示，這週沒有特別調整，順順地去跑，主要還是把重點放在日本賽。

里約奧運國手陳宇璿跑出81分55秒，成績比台北馬拉松進步不少，她表示，一同練習的隊友原本不希望她來參賽，因為跟香川丸龜日期太接近，她因為機票、行程早就預定，仍決定來參賽，這個成績已經超出預料。

男子組半馬殺出肯亞選手穆圖亞，破壞金門子弟何盡平奪冠美夢，拿下第二名的何盡平表示，大約跑到4公里被拉開，維持在「看得到、追不到」的距離，成績當然跟過去差很多，今年要逐漸提升訓練強度，重質不重量。

金門好手何盡平。（路跑協會提供）

