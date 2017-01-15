中職》揮棒速度快卻難開轟 梁家榮坦言以前怕出局

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊春訓實測打者揮棒速度，梁家榮揮棒時速達149公里，還比去年MVP王柏融快，展現揮棒力道，但如此打擊天賦，生涯4年來卻未讓他換得一軍首轟（二軍生涯合計3轟）。梁家榮坦言，過往想得太多太遠，今年期盼打出價值。

梁家榮坦言，以往升上一軍後，自己的想法是要好好把握出賽機會，上場打擊時變得很怕出局，現在有了更多出賽經驗，今年比較不會想得太遠。梁家榮說，他也自知教練團對他有長打方面期待，他自己也目標加強長打能力。

梁家榮。（資料照，記者林正堃攝）