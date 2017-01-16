NBA》放棄霸王條款去抱腿？ 安東尼無奈回應
2017/01/16 17:01
安東尼。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克隊風波不斷，一波未平一波又起，總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）好友、專欄作家Charley Rosen日前指出，球隊一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）願意放棄交易否決權的「霸王條款」，加盟快艇或騎士。對此，安東尼今天嚴正否認，強調完全沒有考慮這件事。
「我完全沒有考慮放棄交易條款。」安東尼表示，雖然外界都在討論這件事，但我從來沒想過，這消息令人失望，該怎麼做才能改變這一切。安東尼心情顯得相當沮喪。
稍早安東尼受訪時曾說：「如果總管傑克森不滿我在尼克扮演的角色，想把我送出去，那我們應該好好談談。」
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