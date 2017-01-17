MLB》5年20億！皇家與新王牌續約

皇家王牌達菲。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕去年在皇家投出王牌身手的達菲（Danny Duffy），今天與球團達成續約共識，雙方簽下5年6500萬美元（約新台幣20.8億）的合約。

達菲在2007年透過選秀在第3輪被皇家選中，他早期受傷勢困擾，曾在2012年進行湯米約翰手術（Tommy John），去年達菲與皇家簽下1年短約，並在春訓與王建民等多名投手競爭，開季先從後援出發，逐漸佔穩後在季中轉任先發，一度拿下10連勝，並曾對光芒投出單場16K的生涯代表作，總計達菲去年12勝3敗，179.2局飆出188K，防禦率僅3.51。

簽下達菲後皇家總經理摩爾（Dayton Moore）表示，「我們相當期待接下來的5年能擁有達菲，他已蛻變成聯盟頂尖的左投之一，而且無論在隊上或是社區都與我們相當契合。」

達菲今年年薪達500萬美元，接下來將每年遞增，直到2021年他的年薪將達1550萬美元。