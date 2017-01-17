MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
2017/01/17 09:33
巴提斯塔打擊準備動作。（取自CUT4）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷史上有不少奇怪的打擊姿勢，諸如「保送之神」尤克里斯（Kevin Youkilis）、康塞爾（Craig Counsell）等等，但官網日前撰文認為最怪的人莫過於巴提斯塔（Tony Batista）。
巴提斯塔的極端開放式打擊是他的招牌，每次站在打擊區時，他一副還沒要打球的姿勢，隨即一個轉身完成打擊姿勢。他曾解釋曾於1998年委內瑞拉冬盟嘗試不同姿勢，後來這種極度開放式打擊幫他打出安打，決定沿用整個生涯。
巴提斯塔在大聯盟生涯11年，轟出多達221發全壘打，單季最多可轟41發全壘打，最著名的事蹟是他在日本打球被觸身時，假裝衝上場佯裝找投手幹架，結果只是要繞到一壘壘包，笑翻許多人。
第一名：巴提斯塔
第二名：尤克里斯
第三名：康塞爾
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