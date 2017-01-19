富邦盃》非法阻擋被攻超前分 葉君璋外甥黃丞翊好沮喪

仁善國小黃兆玄奮力衝回本壘，主審判決安全上壘。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2008年，葉君璋在八搶三無懼加拿大跑者撞飛，奮力擋在跑壘線前等著觸殺跑者，是他就讀福林國小的外甥黃丞翊印象最深刻的畫面，但這位小捕手今在出戰桃園仁善的一次本壘攻防戰中，因為非法阻擋而被攻下致命超前分，終場福林就以5：6惜敗。

福林與仁善此役激烈交鋒，福林一度以2：4落後進入五局下，開路先鋒黃丞翊率先開轟，將比分追至1分差，隨後李斯特與魏永泓連兩支二壘安打將比數追平，再靠暴投球攻下超前分，帶著5：4領先進入最後的第6局。

仁善在六局上展現韌性，捕手王興龍先轟出追平分全壘打，並在2出局後再敲安，高國聖擊出二壘安打，跑者黃兆玄連奔三個壘包，幾乎跟外野回傳球同時到本壘，但裁判以捕手非法阻擋為由判安全上壘，仁善以6：5反超前。

仁善國小王興龍敲出追平全壘打。（記者陳志曲攝）

福林總教練章子健一度上場跟裁判爭論，他賽後表示，他問主審到底捕手要讓多少，才算不是非法阻擋，他認為他們捕手並非完全擋住路線，還有讓一條路可以過，但裁判還是判他們阻擋，「這種東西是主審判定，他們說阻擋就是阻擋。」

福林國小總教練章子健上場抗議判決。（記者陳志曲攝）

被判妨礙阻擋的黃丞翊賽後相當沮喪，他說如果在本壘前面接球，還要將手套拉回來可能會來不及觸殺跑者，所以站在比較方便接球的地方，但他不認為自己有阻擋跑者。

黃丞翊在六年級上學期才蹲捕，由於舅舅是富邦總教練葉君璋，同為捕手的他未來希望能夠請教舅舅，「他教什麼我就學什麼。」

仁善國小黃梓恩（左）將福林國小黃丞翊（右）觸殺於二壘前，結束比賽。（記者陳志曲攝）