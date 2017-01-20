NBA》擠下魏少成先發 柯瑞：可惜只能有兩個後衛
2017/01/20 17:09
柯瑞。（法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA今公布2017明星賽先發名單，勇士球星柯瑞擠下呼聲高的雷霆一哥魏斯布魯克，成為先發後衛之一，對此他表示，另外兩人今年球季表現都很亮眼，也很遺憾後衛只有兩個，他會好好珍惜這個機會。
今年NBA明星賽票選，西部先發五人競爭相當激烈，尤其在後衛的部分，本季魏斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）都打出亮眼成績，頻繳大三元數據，先前也有媒體爆料，柯瑞（Stephen Curry）這次很有可能被擠出先發名單外。
不過票選結果出爐，西部先發名單為柯瑞、哈登、杜蘭特（Kevin Durant）、馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard）還有鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis），魏少爆冷跌出名單外。
《ESPN》報導指出，主要差異還是球迷票選，柯瑞在這個部分拿下184萬多票，遙遙領先，哈登以177萬排第2，但魏少僅拿下157萬票；媒體及球員票選的部分，魏少兩項都拿下第1，柯瑞為第3，哈登在這三項票選中都排第2。
「這兩個球員今年都打出很驚人的表現，但很可惜就只能有兩個後衛，一定會有一人被擠出先發，這些我在4年前也曾經歷過」柯瑞表示，不管如何，他還是覺得很感激，能夠獲得機會以先發球員身分代表球隊出席明星賽。
魏斯布魯克。（歐新社）
哈登。（美聯社）
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