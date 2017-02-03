經典賽》大谷受傷歸罪於他 達比修無奈澄清

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽日本隊「二刀流」王牌大谷翔平日前驚傳右腳傷勢惡化，雖然辭退先發投手，但如果要開刀的話，有可能連打者都當不成，恐退出國家隊。外界將惡化原因指向1月與遊騎兵強投達比修有的聯合自主訓練，達比修對此嚴正否認，並強調當時大谷的狀況相當不錯。

大谷的右腳去年打「日本一」時受傷，狀況雖然好轉，但11月隨日本隊參加強化試合時又復發，大谷前往在美國亞利桑納春訓更傳出右腳踝三角骨疑似有骨刺，跑壘會有疼痛感，無法全力衝刺，隨即宣布無法在經典賽登板投球，仍可以打者身分上場，不過如果決定動手術勢必將辭退日本隊。

噩耗傳出，有球迷將受傷歸咎於與達比修的自主訓練，而達比修很快就在推特上澄清，他回應，大谷在訓練時看起來都很好，1月下旬訓練時，也能正常跑動，否認大谷的傷勢與自主訓練有關。

達比修也說，「若如外界所說是因練習拳擊所受傷的，當下發現大谷怪怪的話，就會阻止他了，怎麼可能會讓他受傷。」外界將矛頭指向他，令他相當無奈。

大谷翔平。（資料照，美聯社）