中職》岩隈曾投無安打比賽 兄弟一軍投教與有榮焉
2017/02/03 12:05
中信兄弟投手教練銳威。（記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟新任美籍一軍投手教練銳威，現年64歲，擁有豐富美職體系教練經驗，2014、15年擔任大聯盟西雅圖水手投手教練，令他感到最光榮的一件事，就是水手日籍投手岩隈久志投出無安打比賽。
2015年8月13日（台灣時間）水手對金鶯之戰，岩隈久志投出無安打比賽，成為繼野茂英雄之後，第2位日籍投手完成這項壯舉，水手隊史第5人，銳威當時擔任水手投手教練，他說，「kuma（岩隈久志小名）投出無安打比賽，我感到很榮幸，也很光榮。」銳威都稱岩隈久志「kuma」。
過去銳威教過許多日本和南韓投手，對於岩隈久志印象最深刻，銳威表示，岩隈是個非常專業的職棒選手，控球好，指叉球犀利，每天練習都是非常完美的。
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