HBL》林宥嘉現身支持 進球太high加碼送冠軍演唱會門票

藝人林宥嘉到球場看球。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL高中籃球聯賽進入8強熱戰，強權松山、泰山之戰，歌手林宥嘉驚喜現身新莊體育館觀賽，不僅和場邊球迷合照，中場休息時間還下場參加遊戲，並加碼招待男、女籃冠軍隊約40人前進4月的演唱會。

林宥嘉現身HBL比賽，在松山和泰山之戰中場休息時間，主持人特別介紹他進場參與投籃遊戲，他在遊戲前先偷練1球，笑稱不能再練以免太準，遊戲開始後林宥嘉順利投進1球，他也開心繞場一週，放棄剩餘的時間，希望其他參賽者能超越自己的成績贏得獎品。當主持人問到能否招待冠軍隊去看4月演唱會，他則大方允諾約40人都能入場。

除了林宥嘉觀看HBL賽事，去年12月預賽，港星余文樂也曾低調到場邊看球。

藝人林宥嘉到球場看球。（記者林正堃攝）

藝人林宥嘉參加中場投籃活動。（記者林正堃攝）

藝人林宥嘉參加中場投籃活動。（記者林正堃攝）

藝人林宥嘉參加中場投籃活動。（記者林正堃攝）

港星余文樂也曾看HBL。（資料照，記者林正堃攝）

港星余文樂也曾看HBL。（資料照，記者林正堃攝）

港星余文樂也曾看HBL。（資料照，記者林正堃攝）