NBA》回憶奧本山大亂鬥 世界和平：生涯最難打的硬仗
2017/02/09 11:21
世界和平。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕今天湖人作客活塞奧本山宮殿球場（The Palace of Auburn Hills），前鋒世界和平（Metta World Peace）感觸良多。世界和平曾在這裡造成NBA史上最嚴重的鬥毆事件，如今12年過去，世界和平仍記憶猶新。
「當球場空蕩蕩時，回憶會在我腦海中浮現，一切歷歷在目。」世界和平說。在2004年11月19日時，當時效力溜馬的世界和平與活塞華勒斯（Ben Wallace）發生衝突，隨後又與一名朝他丟飲料的球迷打了起來，演變成全場大亂鬥。世界和平被禁賽整整一季，是史上最長的禁賽。
現年37歲的世界和平，本季僅為湖人出賽18場，與活塞一戰也不會出場。世界和平表示這件事他已看淡許多，甚至誇獎活塞，「雖然我們在場上可激烈了，但這可真是棟好建築，活塞球迷也非常棒，那是我生涯中最難打的一場硬仗。」
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