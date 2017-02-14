英超》你是誰？ 爆炸頭後衛綁馬尾引網友吐槽
2017/02/14 11:40
〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽上週末進行第25輪，切爾西到客場與伯恩利交手，但推特上討論最多的不是比賽，而是切爾西的巴西中後衛路易斯（David Luiz）一改招牌爆炸頭，綁起馬尾上場，讓球迷們議論紛紛。
路易斯以往都是頂著爆炸頭比賽，在2014年巴西世界盃足球賽也吸引不少台灣球迷注意，更曾有2個巴西小孩模仿他與隊友席爾瓦（Thiago Silva），一舉登上各國媒體版面。
比賽最後的結果是1：1，切爾西在客場與伯恩利戰成平手，沒能拉開聯賽領先差距，不過在路易斯的無心插柳之下，平淡無奇的比賽一舉成為網路焦點。
路易斯的招牌爆炸頭。（資料照，路透社）
上週末竟綁起馬尾上場。（資料照，路透社）
2名巴西小孩在2015年爆紅。（取自席爾瓦推特）
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