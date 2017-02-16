中職》第8局海灌7分 中信逆轉勝桃猿
2017/02/16 17:29
中信兄弟林王啟瑋在2局擊出1分打點一壘安打，助球隊攻下第１分。（記者黃志源攝）
〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟在第8局連得7分，以9:6逆轉擊敗Lamigo桃猿，中信開始熱身賽以來兩戰全勝。
中信2局上曾陶鎔、王威晨和林王啟瑋安打先馳得點，下半局猿隊林泓育轟出全壘打追平比數，陳俊秀、林承飛安打和陽耀勳高飛犧牲打再下一城，以2:1超前。
3局上中信彭政閔和蔡益民安打攻下追平分，第4局猿隊林承飛和楊岱均連續安打得分，再以3:2領先。
8局上中信攻勢再起，面對猿隊中繼投手林國裕，1出局後林威助、蘇緯達、甘少康和許皓傑安打，陳子鴻被保送，猿隊換上鄭佳銘，又被陳文杰、黃鈞聲和張志強連續安打，中信連續7名打者跑回本壘，以9:3超前。
猿隊最後兩局猛力追趕，分別攻下3分和1分，仍以兩分之差飲恨。
Lamigo桃猿打者林泓育在2局撃出1分打點全壘打。（記者黃志源攝）
Lamigo桃猿打者林承飛擊出１壘安打。（記者黃志源攝）
中信兄弟打者甘少康（左）在8局擊出超前比數一壘安打。（記者黃志源攝）
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