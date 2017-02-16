日職》陽岱鋼留守宮崎 球迷、媒體那霸撲空
2017/02/16 19:09
陽岱鋼未隨一軍到沖繩，應援商品仍熱賣。（取自讀賣巨人官網）
〔體育中心／綜合報導〕旅日好手「巨人陽」陽岱鋼日前因下半身緊繃於練習早退，第二階段春訓只能留在宮崎調整，有球迷從台灣特地飛到沖繩那霸撲空，儘管陽岱鋼本人不在現場，他在沖繩體育店的紀念商品依然大受歡迎。
陽岱鋼9日下半身不適早退，巨人球團對他相當保護，第二階段陽岱鋼並未前往沖繩，而是留在宮崎同三軍調整，展開練習和復健。
雖然陽岱鋼缺席沖繩一軍春訓，那霸當地球場專賣店，他的應援T和毛巾仍受到歡迎，有運動網站記者原想採訪陽岱鋼因而作罷，只能改變計畫為取材巨人春訓相關話題。也有幾名女球迷攜帶陽岱鋼毛巾到場應援，即使陽岱鋼不在，她們轉而到沖繩觀光旅遊，變相帶動當地觀光。
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