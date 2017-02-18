NBA新秀挑戰賽、日職巨人熱身賽 今日賽事預告與轉播
2017/02/18 07:13
（圖片取自NBA官方的臉書）
週末愉快，自由體育為你關注最新賽事！
NBA新秀挑戰賽明天開打，美國隊J.歐卡佛（Jahlil Okafor）、卡明斯基（Frank Kaminsky）將會有甚麼出色表現；國際隊亮點則有約基奇（NIkola Jokic），雙方會擦出什麼火花呢？
日職巨人熱身賽明天也開打，因陽岱鋼本季加盟巨人，球團看重台灣市場，讀賣巨人隊將於2月18及19日在春訓基地沖繩縣那霸市進行兩場練習賽，而這兩場練習賽交由台灣的ELTA育樂台進行實況轉播，球迷千萬不要錯過！
轉播
NBA
10：00 新秀挑戰賽 （緯來體育）
SBL
17：00 達欣 v.s. 台啤 （緯來體育、愛爾達體育）
19：00 勇士 v.s. 裕隆 （緯來體育、愛爾達體育）
巨人熱身賽
11：30 巨人 v.s. 三星 （愛爾達育樂）
高爾夫
10：00 LPGA澳洲女子高球公開賽第三天 （FOX體育台）
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