網球》貝克又說話了 最看好納達爾法網奪冠

2014納達爾法網第9冠。（資料照，歐新社）

Boris #Becker: "#Nadal is the favourite to win Roland Garros, it's clear that he can aspire to everything." — We Are Tennis （@WeAreTennis） 2017年2月16日

〔體育中心／綜合報導〕1980年代末期球王、喬科維奇（Novak Djokovic）前教練貝克（Boris Becker）最看好下一個大滿貫賽事法網奪冠的不是坐穩世界排名第1、2寶座的穆雷（Andy Murray）、喬帥，也不是剛拿下生涯第18座大滿貫金杯的費德爾（Roger Federer），而是「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。

這並不是大膽的假設，蠻牛在今年的前10場比賽拿下8場勝利，並且挺進澳網決賽。拿下9次法網冠軍的納達爾被稱之為「紅土之王」當之無愧，目前還沒有人能超越他在紅土球場的成績。前年法網在八強賽中輸給當時的球王喬科維奇，去年法網又因為手腕傷勢在第三輪退賽。

喬帥雖然為法網衛冕冠軍，但從去年法網拿下跨年度大滿貫後狀況一路下滑，除了去年美網打進決賽敗給瓦林卡（Stan Wawrinka）之外甚至沒有在任何大滿貫打進超過第三輪。穆雷去年第一次打進法網決賽，但在紅土球場表現仍不夠穩定、成熟。

「費爸」費德爾也表示今年若還會贏得大滿貫，在草地球場的可能性較大。其他世界排名在納達爾之前的除了瓦林卡，羅尼奇及錦緻圭去年都在法網止步16強。納達爾下一場比賽將是2月27日開打的墨西哥阿卡波可ATP500分等級賽事。

Boris #Becker: "The way #Federer played in Melbourne, it goes on to show that there is more to come and that is true for #Nadal also." pic.twitter.com/2sDP51ex1j — We Are Tennis （@WeAreTennis） 2017年2月16日