經典賽》唯一旅美代表江少慶扛先發 一報到先練投
2017/02/18 22:28
備戰經典賽台灣隊，旅美投手江少慶。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕今年經典賽台灣隊少了許多旅美好手助陣，印地安人隊右投江少慶成為唯一代表，有去年完整球季的穩定表現「加持」，年僅23歲的他將首度為經典賽出征。
江少慶去年在印地安人1A先發27場，投出旅美生涯單季最多的152.1局，戰績8勝12敗、防禦率3.96，表現搶眼。他剛結束在美國的體能訓練，昨向台灣隊報到、今天投入集訓，也帶回好狀態。
「在那邊持續練習，身體狀況還不錯，不會覺得疲勞，就把自己準備好。」江少慶說，在母隊邀請下，他參加3個階段的體能訓練營，非常充實，身體強壯一些，也進牛棚練投，不擔心太晚加入台灣隊而延誤進度，會先著眼在暗號和默契配合。
江少慶前次當國手是2014年仁川亞運，經典賽2006年開辦時，他還是在電視前看比賽轉播的高中生，沒想過能跟這麼多前輩一起打經典賽，他很開心，也相信只要準備好自己，都有機會讓台灣隊看見，「國家隊需要我，我就會盡力。」
在台灣隊無論是先發的定位、與美職用球相同的經典賽比賽球，江少慶都很熟悉，沒有適應問題，今天也進牛棚投35球左右。不過，他可能不會在明起展開的3場熱身賽登板，郭總預定23日赴神戶移訓後再讓他出賽。
至於經典賽預賽首輪1場最多投65球的限制，江少慶說：「還好啦，我是滾地球型投手，盡可能在65球限制內多投幾局，還是要看當天狀況。」
印地安人球團也希望江少慶注意身體、別受傷，畢竟經典賽結束後還是要以球季為主，他今年在小聯盟層級有望再往上升。
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