台維斯盃》主場二度連丟5點 台灣男網5連敗遭中國「完封」
2017/02/19 16:24
台灣選手李冠毅。（網協提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第一級首輪「台中大戰」，週日於高雄陽明網球中心落幕，台灣隊前兩天雖已連丟3點提前輸給來犯的中國，週日消化未完成兩點單打，結果李冠毅、彭賢尹力拚3盤都未能開胡，地主苦吞5連敗慘遭客軍「完封」。
台維斯盃採5盤3勝制，由於勝負老早底定，壓軸日單打改為3盤2勝。20歲新世代李冠毅在第4點對上中國李喆，原有機會贏球，可惜錯失首盤到手，甚至決勝盤5：3聽牌等優勢，先盛後衰被對手大逆轉，最終7：5、2：6、6：7（3：7）抱憾落敗。
至於最後第5點單打，「小毛」彭賢尹同樣激戰3盤，並浪費1個賽末點，2：6、6：3、6：7（4：7）栽在192公分長人張之臻的拍下。這是台灣男網繼2013年後，主場第2度連丟5點慘敗， 下一輪交手國家，則視4月紐西蘭對南韓的結果決定。
台灣選手彭賢尹。（網協提供）
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