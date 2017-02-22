桌球》新婚夫婦好甜蜜 福原愛放閃祝老公生日快樂
2017/02/22 16:00
江宏傑、福原愛。（圖片取自微博）
〔體育中心／綜合報導〕台灣、日本桌壇「傑愛戀」元旦在台北宴客，本月初小倆口飛往東京迪士尼舉辦第2場婚禮。今天剛好是江宏傑28歲生日，但他人正在參加卡達公開賽，福原愛直接在微博上放閃，祝老公生日快樂。
福原愛昨晚在微博上發文說，「選照片打字超過了九分鐘[淚]，日本時間2月22號啦[音樂]，老公[心]生日快樂，我等你從卡達回來哦[鮮花]，比賽加油[愛你][給力]，愛你～～～[男孩兒][心][女孩兒]。」
許多網友也紛紛祝福，有網友打趣說，「每日秀恩愛打卡任務完成。」另有網友則自嘲，「全世界都充滿了愛情的酸臭味，只有我的身上散發著單身狗的清香。」
江宏傑、福原愛。（圖片取自微博）
江宏傑。（圖片取自微博）
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