經典賽》「世紀大誤判」主審退休 日教練：死都不會忘（影音）
2017/02/23 08:15
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方宣布4位資深裁判昨天正式退休，其中包含具爭議性的戴維森（Bob Davidson），他在2006年經典賽美國對上日本時的「世紀大誤判」，讓日本人難以忘懷。西武獅總教練辻發彦就說，永遠不會忘記這名裁判。
2006年八強複賽，日本在3月12日對上美國隊，當時8局上雙方3：3平手。日本一出局攻占滿壘，岩村明憲擊出外野飛球，讓三壘跑者西岡剛跑回來得分，但擔任主審的戴維森認為他提早離壘，因此出局，日本隊最後不敵美國隊。
而重播畫面顯示，西岡剛的腳還在壘包上，因此這個判決也被日本媒體稱為「世紀大誤判」。《日刊體育》報導，當年擔任三壘指導教練的辻發彦對此苦笑說，這個裁判的名字「死都不會忘。」
同年3月16日墨西哥對上美國的比賽，墨國打者Mario Valenzuela擊出右外野深遠飛球，擊中標竿，根據棒球規則是全壘打，但戴維森卻認為小白球是擊中全壘打牆而彈回來，是支二壘安打。這判決引起墨西哥隊抗議，但未改判成功。不過，墨西哥最後以2：1氣走美國隊。
除了戴維森退休外，還有曾經因為誤判毀了完全比賽的喬伊斯（Jim Joyce）、赫斯貝克（John Hirschbeck）、威克（Tim Welke）等人也告別裁判生涯。
戴維森。（資料照，法新社）
喬伊斯。（資料照，法新社）
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