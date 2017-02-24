NBA》為拚季後賽 暴龍從太陽換來防守悍將

塔克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，暴龍隊以中鋒薩林傑（Jared Sullinger）和兩個二輪籤，換來太陽隊的前鋒塔克（P.J Tucker），此舉可望增強暴龍隊的防守，為季後賽做準備。

現年31歲的塔克曾在2006年被暴龍選中，但僅出賽17場就被裁掉，他只好前往歐洲打籃球，直到2012-2013賽季才被太陽找回，重返NBA舞台。塔克本季出賽57場，場均繳出7分、6籃板、1.5抄截，他在太陽5個球季平均有8分、5.9個籃板、1.2抄截。

塔克的防守能力出色，去年11月4日太陽與鵜鶘的比賽，雙方打到延長賽，塔克在延長賽中沒有讓A.戴維斯（Anthony Davis）碰到球，最後太陽以1分險勝；而薩林傑本季因傷僅出賽11場，場均3.4分、2.5籃板。

薩林傑。（資料照，法新社）