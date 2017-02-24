NBA》費城不留「三塔」 諾埃爾被交易至小牛

諾埃爾。（資料照，法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕七六人中鋒J.歐卡佛（Jahlil Okafor）和諾埃爾（Nerlens Noel）本季都被球團擺上交易檯面，交易傳聞鬧得沸沸揚揚，而在交易大限前，七六人確定留下J.歐卡佛，把諾埃爾交易至小牛，換來柏格特（Andrew Bogut）、J.安德森（Justin Anderson）以及一個首輪選秀權。

七六人禁區長人天賦過人，推特王恩比德（Joel Embiid）、J.歐卡佛和諾埃爾組成三塔，但由於禁區過於擁擠，諾埃爾傷癒歸隊後上場時間都被壓縮，僅在輪休或2人受傷時才能上場。諾埃爾本季出賽29場，場均繳出8.9分、5籃板、0.9火鍋，都是生涯新低。

諾埃爾被交易至小牛後，他出色的防守能力和跑動速度，將帶給小牛禁區滿滿的活力，而柏格特離開小牛後有意買斷合約，成為自由球員。

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