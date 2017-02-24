NBA》小牛認賠7700萬放生 明星後衛計畫聯手詹皇

威廉斯本季因傷僅出賽40場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今裁掉3屆明星賽後衛D.威廉斯（Deron Williams），支付剩餘250萬美元（約7733萬台幣）讓他投奔自由，美媒透露衛冕軍騎士有興趣，D.威廉斯本人也想聯手詹皇。

32歲的威廉斯本季因傷僅出賽40場，這段期間小牛以10天合約找來費雷爾（Yogi Ferrell），意外打出打出好成績，7場先發場均15.3分4.6助攻，率隊打出5勝2敗佳績，也讓小牛決定扶正，端上一紙2年合約，如今再裁掉主控D.威廉斯。

據《美聯社》報導，D.威廉斯計畫加入騎士，詹皇先前曾呼籲球隊補強替補後衛，D.威廉斯正是最佳人選，他本季場均可拿13.1分6.9助攻。

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