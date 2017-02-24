NBA》3週被交易2次 希伯特改披金塊戰袍

〔體育中心／綜合報導〕金塊在交易截止前宣布，以2019年的受保護第2輪選秀籤，跟公鹿交易得到中鋒希伯特（Roy Hibbert），希伯特的合約將在季末到期。

公鹿日前認賠殺出，把大普朗利（Miles Plumlee）交易到黃蜂，換回希伯特與豪斯（Spencer Hawes），因為膝傷的緣故，希伯特從來沒有為公鹿出賽過。

希伯特本季出賽42場，平均上場時間16分鐘，能得到5.2分、3.6籃板，但對於黃蜂而言，他的防守並不符合球隊需求。

金塊已經擁有約基奇（Nikola Jokic）、法瑞德（Kenneth Faried），明星賽前剛從拓荒者那邊交易得到小普朗利（Mason Plumlee），希伯特的上場時間可能會更少。

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希伯特。（資料照，法新社）