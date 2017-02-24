NBA》雷霆公牛多人交易 魏少內外線都添助手

佩恩（左）。（資料照，今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕雷霆公牛在交易截止日前進行多人交易，雷霆送走佩恩（Cameron Payne）、洛維涅（Joffrey Lauvergne）、莫羅（Anthony Morrow），從公牛換來麥德莫（Doug McDermott）、吉柏森（Taj Gibson）和2018年第2輪選秀籤。

雷霆三分外線火力薄弱，再加上板凳禁區大將坎特（Enes Kanter）進傷兵，內外線都缺人，希望補進內線硬漢吉柏森和射手麥德莫，能一次解決問題，也為「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook）增添新幫手，分擔進攻火力。

效力公牛8年的禁區悍將吉柏森，本季場均命中率5成21，11.6分、7籃板，季後將成為自由球員；25歲的麥德莫本季出賽44場，三分球命中達37%，場均有10.2分、3.0籃板。

25歲替補控衛佩恩轉戰公牛後，他與魏斯布魯克的賽前舞蹈也成為絕響，他場均5.7分、3.7籃板，而莫羅場均貢獻5.8分。

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吉柏森。（資料照，今日美國）

麥德莫。（資料照，法新社）