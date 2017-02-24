NBA》豪明重返戰場 籃網先換來身價3億的幫手

麥克丹尼爾斯（右）在火箭幾乎沒有上場空間。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕明天迎接林書豪重返戰場之前，籃網先從火箭隊換來搖擺人麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）。

24歲的麥克丹尼爾斯本季未獲火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）青睞，僅出賽29場總計212分鐘，場均2.8分，上個月差點就被交易到騎士來換取唐李維（Mike Dunleavy Jr.），但最後火箭拉掉交易，唐李維成為騎士換來柯佛（Kyle Korver）的籌碼。

麥克丹尼爾斯在新人年有場均7.9分3.2籃板1.1阻攻的表現，2015年夏天獲得火箭3年1000萬美元（約3億台幣）的合約，但未能回應身價，如今成為籃網低風險、高報酬的投資，期許他能在上場時間增加情況重拾菜鳥年的身手。

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