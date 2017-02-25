MLB》評價不輸大谷 古巴大物羅伯特將掀搶人大戰
2017/02/25 23:21
19歲古巴大物羅伯特，已被多支美職球探雷達鎖定。（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕讓大聯盟球探垂涎三尺，評價不輸給大谷翔平的古巴19歲大物羅伯特（Luis Robert）去年11月叛逃成功，將等待挑戰大聯盟的機會。
羅伯特16歲就在古巴聯賽闖蕩，17、18歲為國出征展現出驚人實力，跑打守三拍子的身手受大聯盟球探的關注，2015年U18世界盃對上台灣隊時，單場繳出4支4，灌進3分打點，最後以3：2擊敗台灣隊，晉級6強複賽。去年他在古巴聯賽繳出全能成績，打擊率高達3成93，12轟、11盜。
根據有美聯球探大讚羅伯特為地球上最好的球員，而國聯球探則認為日職火腿王牌「二刀流」大谷翔平是目前最好的國際球員，而羅伯特位居第二，並認為他具有五拍子的潛力，很快就能站穩大聯盟。
羅伯特已取得海地的居留權，但直到目前都還未被宣布具有大聯盟自由球員資格，若是確定能加入大聯盟，勢必將在大聯盟掀起搶人大戰。
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