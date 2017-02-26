NBA》感覺「豪」棒 林書豪開心速度回來了
2017/02/26 22:30
林書豪。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天不敵勇士苦吞16連敗，傷癒歸隊的台裔後衛林書豪雖然先發僅攻下9分、2助攻、1抄截，但豪小子賽後表示，身體狀況越來越好，行動比以往還要更加敏捷。
林書豪剛剛傷癒歸隊，教練團刻意控制上場時間，2場出賽都保持在15分鐘，林書豪表示，球感在慢慢恢復中，最令他開心的是速度回來了，之前一直覺得自己很慢，很怕自己不能恢復，「但現在我感覺相當好，我學會如何相信自己的身體。」
總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，希望林書豪剩餘賽事都能保持健康，球隊默契和陣容目前仍必須磨合，他的復出能穩定軍心。
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