MLB》生涯第11次膝部手術 漢米爾頓得休二至三個月
2017/02/28 08:22
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵漢米爾頓（Josh Hamilton）今接受關節鏡手術修復左膝半月軟骨，預計得缺陣2到3個月，確定趕不上本季開幕戰。
漢米爾頓近日二度造訪休士頓接受評估，前年6月甫動刀重建左膝前十字韌帶的他，今由同一位醫師執刀左膝半月軟骨修復手術，預計本週就會返回亞利桑那春訓基地。
這是漢米爾頓生涯第11次接受膝部手術，也是近一年半以來第四度挨刀，預計得復健6週才能恢復跑步，之後尚需練球4到6週，再到小聯盟進行復健賽。
漢米爾頓曾於2010年球季榮膺美聯MVP，連五季獲選明星賽，然而近年飽受傷勢所苦，2014年起出賽場次銳減，單季低於90場，去年更整季缺席大聯盟，這回再挨刀讓回歸之路更顯坎坷。
35歲的漢米爾頓近年傷勢不斷。（資料照，美聯社）
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