台日對抗賽》挖角王柏融 日本網友準備好了
2017/03/01 07:46
〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨天對日本武士隊火力全開，演出3安打的猛打賞，更擊出中外野特大號全壘打，成為日本網友熱議的焦點，甚至還有人做出大王戴上巨人隊球帽的圖片，等不及想要挖角。
Lamigo桃猿不支援台灣隊，中職聯隊被日本媒體形容為「地下代表隊」，但許多日本球迷並不知情，還有人以為他們是進不去台灣隊的「雜魚」，結果看到電視台上王柏融的簡評時被嚇到，因為上面寫著，「台灣聯盟史上最高打擊率0.414，史上第一人達成200支安打。」
王柏融不負眾望，3打數全部安打，只差三壘打就演出完全打擊，更讓日本球迷驚呼連連，一度攻占日本雅虎熱門關鍵字第2名，有人說，「他不會來日本吧，感覺應該是去大聯盟，級別完全不一樣。」
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日本網友準備好挖角王柏融。（取自推特）
日本網友以為中職聯隊是雜魚，結果看到電視台上王柏融的簡評時被嚇到。（取自推特）
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