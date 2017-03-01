台日對抗賽》中職打響名號 5紀錄震懾日本球迷

中華職棒締造的紀錄嚇到日本球迷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊昨天以8：5擊敗日本武士隊，讓中華職棒一砲而紅，日本球迷瘋狂搜尋這是什麼樣的聯盟，竟然能從日本投手狂敲17支安打，其中有一則推特文章特別整理出5點不思議的紀錄，引起日本網友瘋傳，直呼太扯。

該項推特條列式寫道，中職聯盟平均防禦率是5.95；4成打擊率打者有3人；最佳防禦率是3.98，其次是4.53；防禦率6.85的投手也得吃下130局被轟炸的體無完膚；每局被上壘率（WHIP）1以下的人只有5個，其中4人僅投1局，另外1人只投5局。

中職聯隊全場擊出17支安打，不僅總教練洪一中都很意外，日本隊監督小久保裕紀也坦言，台灣打者揮棒速度很快，不論是則本昂大或牧田和久都能夠跟得上，導致大量失分。

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日本球迷瘋傳的推特：

ここが凄いよ台湾プロ野球CPBL

・リーグ平均防御率が5.95

・4割打者が3人も誕生

・最優秀防御率が3.98 次点が4.53

・防御率6.85の選手が130イニングも投げざるを得ない焼け野原

・WHIP1以下が5人しかいない なお5人のうち4人は投球回数は1回、ひとりだけ5回 — 茶の間でデントナ内野手 （@worshipguiel5） 2017年2月28日